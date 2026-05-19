Alerta en seis municipios de Boyacá por deslizamientos y crecientes súbitas

Se mantiene alerta naranja en los municipios de Pisva, Paya y Labranzagrande. Foto: Getty Images( Thot )

El Sistema de Alertas del instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene alerta naranja en los municipios de Pisva, Paya y Labranzagrande por amenaza moderada por deslizamiento de tierra en zonas de ladera y de alta pendiente.

En gran parte de Boyacá se registran lluvias, lo que ha generado crecientes súbitas en fuentes hídricas de la región.

El nivel del embalse La Esmeralda-Chivor se encuentra en 94.14% del porcentaje del volumen útil, por lo que se mantiene la alerta amarilla.

Sin embargo, el Ideam evidencia una ligera tendencia al descenso en los niveles del embalse que está cerca de los municipios de Somondoco, Santa María y Garagoa.