Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 may 2026 Actualizado 23:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WTunja

Alerta en seis municipios de Boyacá por deslizamientos y crecientes súbitas

En gran parte de Boyacá se registran lluvias, lo que ha generado crecientes súbitas en fuentes hídricas de la región.

Se mantiene alerta naranja en los municipios de Pisva, Paya y Labranzagrande. Foto: Getty Images

Se mantiene alerta naranja en los municipios de Pisva, Paya y Labranzagrande. Foto: Getty Images(Thot)

Se mantiene alerta naranja en los municipios de Pisva, Paya y Labranzagrande. Foto: Getty Images

Caracol Radio

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

El Sistema de Alertas del instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene alerta naranja en los municipios de Pisva, Paya y Labranzagrande por amenaza moderada por deslizamiento de tierra en zonas de ladera y de alta pendiente.

En gran parte de Boyacá se registran lluvias, lo que ha generado crecientes súbitas en fuentes hídricas de la región.

El nivel del embalse La Esmeralda-Chivor se encuentra en 94.14% del porcentaje del volumen útil, por lo que se mantiene la alerta amarilla.

Sin embargo, el Ideam evidencia una ligera tendencia al descenso en los niveles del embalse que está cerca de los municipios de Somondoco, Santa María y Garagoa.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir