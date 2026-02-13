Alcaldes del Caribe piden al Gobierno que Superservicios intervenga a Electricaribe
Mediante una carta, los mandatarios hicieron la solicitud ante el Gobierno Nacional.
Los alcaldes de las ciudades capitales de la región Caribe, mediante una carta han solicitado al Gobierno Nacional que la Superintendencia de Servicios Públicos, intervenga de manera inmediata a la empresa Electricaribe S.A, como lo refiere el documento la causa se debe a “el deficiente servicio de energía que ofrece y la poca voluntad de esta empresa para realizar mejoramientos de infraestructura eléctrica”.
Ante el balance presentado en días pasados por la gerencia del Plan 5 Caribe sobre la inversión que ha hecho la empresa Electricaribe en lo corrido del primer trimestre, los mandatarios puntualizaron: “Vemos con preocupación que según el informe presentado por Edgardo Sojo, gerente del Plan 5 Caribe, hasta el 30 de abril de este año la empresa tan solo había ejecutado 20 mil millones de pesos, lo que equivale al 8% de las inversiones anunciadas para el 2016”.
Por último indicaron: “Alzamos la voz en nombre de los usuarios a los que afecta la mala prestación del servicio, teniendo en cuenta que los compromisos adquiridos por la empresa en repetidas ocasiones y escenarios no han sido cumplidos y los usuarios siguen presentando quejas constantes”.