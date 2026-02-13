Alcaldes del Caribe piden al Gobierno que Superservicios intervenga a Electricaribe

Los alcaldes de las ciudades capitales de la región Caribe, mediante una carta han solicitado al Gobierno Nacional que la Superintendencia de Servicios Públicos, intervenga de manera inmediata a la empresa Electricaribe S.A, como lo refiere el documento la causa se debe a “el deficiente servicio de energía que ofrece y la poca voluntad de esta empresa para realizar mejoramientos de infraestructura eléctrica”.

Ante el balance presentado en días pasados por la gerencia del Plan 5 Caribe sobre la inversión que ha hecho la empresa Electricaribe en lo corrido del primer trimestre, los mandatarios puntualizaron: “Vemos con preocupación que según el informe presentado por Edgardo Sojo, gerente del Plan 5 Caribe, hasta el 30 de abril de este año la empresa tan solo había ejecutado 20 mil millones de pesos, lo que equivale al 8% de las inversiones anunciadas para el 2016”.

Por último indicaron: “Alzamos la voz en nombre de los usuarios a los que afecta la mala prestación del servicio, teniendo en cuenta que los compromisos adquiridos por la empresa en repetidas ocasiones y escenarios no han sido cumplidos y los usuarios siguen presentando quejas constantes”.