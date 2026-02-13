Accidente de tránsito deja tres muertos en Cauca

Las autoridades realizan investigaciones para establecer las causas de un accidente de tránsito registrado en límites de los departamentos de Cauca y Putumayo, que dejó tres personas muertas y 26 heridas.

Los hechos se presentaron en la vereda Verdeyaco, jurisdicción del municipio de Santa Rosa, sur del Cauca, cuando un bus de servicio público afiliado a la empresa Timanco que había salido de San Juan de Villalobos se fue a un abismo.

El alcalde del municipio de Santa Rosa, Jaime Urrutia, informó que el accidente ocurrió en el kilómetro 47 de la vía Mocoa – Pitalito por causas que se desconocen hasta el momento.

“Esta es una vía pavimentada con una accidentalidad muy alta, hay muchos abismos y vías de gran pendiente. No sabemos si se le fueron los frenos o el bus le ganó al conductor (…)”, explicó el mandatario.

Desde la zona se informó que en el automotor viajaban 30 personas que se dirigían a un culto. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Mocoa.

Las personas fallecidas son Valentina Tilindo Ramírez de 12 años de edad, Mari Luz Mancipe Rojas de 38 años y Azáel Salamanca de 40 años de edad.