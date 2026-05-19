A la cárcel tres hombres por secuestro de una mujer en Cauca. Foto: Colprensa( Thot )

La Fiscalía General de la Nación informó que fueron enviados a la cárcel tres hombres que secuestraron a una ciudadana, por cuya liberación exigían la suma de 100 millones de pesos en el norte del departamento del Cauca.

De acuerdo al ente acusador, un juez penal municipal decidió cobijar con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Luis Arvey Rentería Ramírez, José Orlando Bonilla Mosquera y Noraldo Vitonás Tróchez.

En las audiencias concentradas, la Fiscalía Seccional Popayán les formuló cargos por el delito de secuestro, por los hechos ocurridos el 27 de junio de 2018, en el municipio de Villa Rica, donde fue secuestrada una mujer, por parte de tres hombres.

Según información de los familiares, durante varias llamadas al celular de uno de ellos, un hombre exigía el pago de 100 millones de pesos por la liberación de esta ciudadana.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada y el Gaula permitieron el rescate de la víctima y la captura de los tres hombres, a quienes les incautaron un vehículo de placas MCL-576 y cuatro teléfonos celulares.

Durante las audiencias, los detenidos no aceptaron los cargos, sin embargo, el juez penal dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.