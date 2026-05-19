A la cárcel presunto autor del crimen de una menor de 13 años en Cali

Un hombre, señalado de asesinar a una menor de 13 años fue detenido y cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.. Foto: Fiscalía( Thot )

Un hombre, señalado de asesinar a una menor de 13 años fue detenido y cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El detenido, supuestamente, le habría propinado 40 puñaladas a la víctima.

El crimen ocurrió en el barrio El Vergel del Distrito de Aguablanca, en el oriente de la ciudad.

Según se conoció, la victima sostenía una relación amorosa con el detenido.

Un juez Penal Municipal con funciones de Control de Garantías legalizó avaló la imputación de cargos de la Fiscalía Seccional como presunto autor responsable del delito de feminicidio agravado.