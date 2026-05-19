A la cárcel excomandante del Gaula Valle por concusión

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Cali condenó a 106 meses de prisión al mayor Jarvin Marino Ungría, ex comandante del Gaula Valle por el delito de concusión

Según la información de la Fiscalía, el militar habría exigido un pago por más de mil millones de pesos a los propietarios de una cadena de almacenes, para frenar la investigación que supuestamente estaba llevando contra ellos por lavado de activos, contrabando y evasión de impuestos.

Durante un año y siete meses de juicio oral, la Fiscalía demostró que lo dicho por el hoy sentenciado a sus víctimas era falso y sólo buscaba obtener su beneficio a toda costa.

El excomandante del Gaula Valle debe cumplir la sentencia condenatoria en el Cantón Militar de Nápoles en Cali.