A finales de junio se conocerá si la personera de Manizales sigue en su cargo

A finales de este mes de junio el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas decidirá si declara nula la elección de la personera de Manizales, Tulia Elena Hernández Burbano, después de analizar una demanda presentada por el abogado y médico José Normán Salazar.

El médico y abogado José Norman Salazar es el demandante en es este caso. Inició acciones para suspender la elección del personero de Manizales, desde el momento en que se estaban realizando las entrevistas a los diferentes candidatos.

Según el abogado hubo un mal proceder al descartarlo del proceso de elección, ya que se le traspapeló una fotocopia de la cédula de ciudadanía. Poco tiempo después fue nombrada Tulia Elena Hernández, y demandó dicha elección argumentando una serie de irregularidades en dicho proceso.

El demandante asegura que a Tulia Elena le hicieron preguntas que no correspondían con el proceso de nombramiento de un personero como temas jurídicos, y adicional a ello le permitieron entregar el certificado de antecedentes disciplinarios en un tiempo vencido.

Entre tanto la Personera de Manizales, Tulia Helena Hernández afirma que todo se hizo conforme a las normas y que su elección fue parte de un concurso de méritos. En este proceso de elección se presentaron 62 abogados, de los cuales 26 pasaron a entrevista pública del Concejo.