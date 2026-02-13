A Fajardo le gusta darse buena fama hablando mal del que reemplaza: Luis Pérez

Luego de que el Fajardismo señalara en una carta abierta, que en la Asamblea de Antioquia se aprobó “un Plan de Desarrollo plagado de imprecisiones, enredos y engaños”, el gobernador Pérez Gutiérrez salió en su defensa y dijo que “cuando Fajardo asume un cargo, le gusta darse buena fama hablando mal del que reemplaza”.

Así mismo explicó que, “ahora que perdió el poder, ellos quieren seguir pataleando, para ver si adquieren algún tipo de vida”.

El mandatario de los antioqueños, en su defensa dijo que “el Plan de Desarrollo que se ha aprobado, tiene las grandes obras que ellos (los Fajardistas) no fueron ni siquiera capaces de mencionar en su administración”.

Recordemos que pese a que el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, ha manifestado que “no quiere referirse en términos de ningún tipo hacia la administración anterior”, ha sostenido varios roces con los seguidores de su antecesor por la suspensión de obras del Túnel del Toyo, el déficit financiero en la Fábrica de Licores de Antioquia y el estado de los Parques Educativos.

En la carta abierta, el movimiento Compromiso Ciudadano, es enfático en que, “con palabras vagas como promover, gestionar, impulsar, buscar acelerar, generar mesas de trabajo y buscar la viabilidad, etc., y sin líneas de base que permitan dimensionar realmente el avance, estamos ante un plan que se cumple con el más pequeño esfuerzo”.