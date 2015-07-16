​Río Guaitara afectado por atentado a Oleoducto Transandino
Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales atendieron de manera inmediata la emergencia.
El hecho se presentó en el Oleoducto Transandino, vereda San Francisco del Municipio de Puerres al sur de Nariño
Según Ecopetrol el atentado afecto el río Guaitara, fuente indispensable de varios acueductos en la zona, Las Fuerzas Militares hicieron presencia en el punto de la afectación para asegurar el área y permitir las labores de rehabilitación ambiental
Desde la Gobernación de Nariño se rechazó el nuevo acto, que se suma a las 14 acciones anteriores en contra de la infraestructura petrolera en el sur del país