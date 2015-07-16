6AM W6AM W

Ciudades

&#8203;Río Guaitara afectado por atentado a Oleoducto Transandino

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales atendieron de manera inmediata la emergencia.

El hecho se presentó en el Oleoducto Transandino, vereda San Francisco del Municipio de Puerres al sur de Nariño

 

Según Ecopetrol el atentado afecto el río Guaitara, fuente indispensable de varios acueductos en la zona, Las Fuerzas Militares hicieron presencia en el punto de la afectación para asegurar el área y permitir las labores de rehabilitación ambiental

 

Desde la Gobernación de Nariño se rechazó el nuevo acto, que se suma a las 14 acciones anteriores en contra de la infraestructura petrolera en el sur del país 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad