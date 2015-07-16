El hecho se presentó en el Oleoducto Transandino, vereda San Francisco del Municipio de Puerres al sur de Nariño

Según Ecopetrol el atentado afecto el río Guaitara, fuente indispensable de varios acueductos en la zona, Las Fuerzas Militares hicieron presencia en el punto de la afectación para asegurar el área y permitir las labores de rehabilitación ambiental

Desde la Gobernación de Nariño se rechazó el nuevo acto, que se suma a las 14 acciones anteriores en contra de la infraestructura petrolera en el sur del país