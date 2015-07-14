El exdiputado sucreño Carlos Fajardo denunció que el pasado sábado fue amenazado de muerte por una persona que le exige que retire la demanda contra la inscripción y el aval de Milene Jaraba, la esposa de Yahir Acuña que aspira a la Gobernación por el partido Opción Ciudadana.

Fajardo afirmó que llegaron tres mensajes intimidantes a su celular personal, en los que le daban 24 horas para retirar la demanda, que fue interpuesta ante la Registraduría el pasado 3 de julio.

En los mensajes, además, le indicaban que él sabía de dónde provienen las amenazas, por lo que el exdiputado afirma que saldrían desde la campaña de Milene Jaraba, lo cual concluye por el tono fuerte de las declaraciones de Acuña contra la clase política de Sucre en las últimas semanas. Agrega que ha solicitado un esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección.

Por su parte, Yahir Acuña respondió a las acusaciones a través de una carta que envió al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en la que solicita que se investiguen los hechos y rechaza cualquier relación con las amenazas.