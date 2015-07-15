6AM W6AM W

&#8203;Chía: restablecido el servicio de agua

El alcalde de Chía, Guillermo Varela, aseguró que interpuso una demanda contra la empresa que generó el daño que dejó sin agua al municipio.

Al parecer, una empresa de telefonía dañó el tubo madre del acueducto.

El daño género que más de 35 mil habitantes del municipio se quedaran sin el suministro del líquido vital.

"Los abogados de la Empresa de Servicios Públicos instauraron  la correspondiente demanda en la Casa de Justicia Fiscalía con el propósito  de garantizar que la empresa se haga responsable por el valor de los daños que generaron el abastecimiento a toda Chía", anunció el alcalde.

Varela indicó que no son solo daños materiales los que se registraron, sino los que pudrieron haber causado por la falta del líquido a empresas, y viviendas.

