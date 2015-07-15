Al parecer, una empresa de telefonía dañó el tubo madre del acueducto.

El daño género que más de 35 mil habitantes del municipio se quedaran sin el suministro del líquido vital.

"Los abogados de la Empresa de Servicios Públicos instauraron la correspondiente demanda en la Casa de Justicia Fiscalía con el propósito de garantizar que la empresa se haga responsable por el valor de los daños que generaron el abastecimiento a toda Chía", anunció el alcalde.

Varela indicó que no son solo daños materiales los que se registraron, sino los que pudrieron haber causado por la falta del líquido a empresas, y viviendas.