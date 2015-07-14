Familias del sector de Campo Alegre, corregimiento de El Mango, municipio de Argelia, al sur del Cauca, empezaron a desplazarse a raíz de las recientes acciones de las Farc contra la base de Policía que fue reubicada en dicho sector.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Dagoberto Muñoz, dijo a La W que con las personas de la vereda La Cumbre, donde permanece el Ejército, se suman 85 familias que fueron albergadas en salones del corregimiento y viviendas de los vecinos.

“El albergue lo teníamos como aulas escolares porque no tenemos un colegio dotado para dar clases. Son unos ranches que hicieron los mismos profesores con los padres de familia de madera”, expresó el líder.

Las autoridades locales realizan censos para cuantificar con exactitud el problema y proceder a solicitar las ayudas necesarias para los afectados, que expresaron temor de ser blanco de los explosivos o las balas que de manera permanente azotan el sitio.

Por otra parte, la comunidad está en alerta pues se informó que se han registrado supuestos retenes armados ilegales de forma esporádica en la vía que une al corregimiento de El Mango con la cabecera municipal de Argelia.

Cabe resaltar que en las últimas horas, presuntos guerrilleros de las Farc atacaron con explosivos la unidad policial localizada en la parte alta de El Mango, dejando a siete uniformados heridos, dos de los cuales permanecen en delicado estado de salud.

En este sector, el pasado 23 de junio la comunidad expulsó a los uniformados que permanecían en el casco urbano, con el argumento de que la guerrilla realizaría un atentado terrorista sin importar las consecuencias en la población civil.

Posteriormente, la Dirección Nacional de la Policía ordenó el regreso de los funcionarios con apoyo del Ejército, y desde entonces se han registrado acciones armadas de manera constante.