70% de la producción de cebolla se perdió por fenómeno de El Niño en Boyacá

Sin producto y con créditos en bancos sin pagar, se encuentran los productores de cebolla en el departamento de Boyacá, el 70 % de sus cultivos se perdieron por la falta de agua en esta región del país.

“En este momento los reservorios de agua están llegando a su nivel mínimo, el verano cada vez se incrementa más y por los productores de cebolla estamos preocupados pues hacemos un cálculo de que ya se perdió el 70 % de los terrenos sembrados”, señaló Florentino Borda, líder campesino de Boyacá.

El líder del gremio campesino también se refirió al déficit que hay en el suministro de agua a zonas rurales, “necesitamos que el Gobierno Nacional haga una inversión bien grande en distritos de riego, nosotros los campesinos sin agua no podemos hacer nada”.

La falta de cebolla en el mercado nacional sin duda generará un aumento en el precio de este producto, afectando el bolsillo de los consumidores.