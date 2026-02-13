$35.000 millones en pérdidas dejarían a Antioquia la liquidación de Friogán. Foto: La W Radio/ Evelyn Ortiz.( Thot )

Un llamado urgente al Gobierno Nacional hizo el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, para que intervengan a favor de la firma del acuerdo de acreedores de Frigoríficos Ganaderos de Colombia, Friogán.

Esto, teniendo en cuenta que Antioquia tiene invertidos cerca de 35.000 millones de pesos en Friogán, el cual se encuentra en proceso de reestructuración empresarial y debe firmar acuerdo de acreedores a más tardar el 26 de mayo, pues si ello no ocurre, se va a liquidación obligatoria.

El Gobernador, fue enfático en la carta enviada, que “El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, en asocio con el Gobierno Nacional (Fondo Nacional del Ganado) creó en el 2005 la sociedad Frigoríficos Ganaderos de Colombia, FRIOGAN S.A., empresa en la que a la fecha el IDEA tiene invertidos tanto en calidad de socio como de acreedor la suma de $34.871’257.524”.

Pérez Gutiérrez fue enfático en que “permitir que FRIOGAN S.A. se vaya a liquidación obligatoria pondría en grave riesgo no solo las inversiones públicas del IDEA y del FONDO NACIONAL DEL GANADO, con grave riesgo de detrimento patrimonial para entidades públicas como el IDEA y el FNG”.

Al igual que Antioquia, otros 750 accionistas podrían ver afectados sus inversiones, si no se llega a una firma de acuerdo de acreedores.