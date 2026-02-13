Hable con elPrograma

13 feb 2026

200 toneladas de alimentos no han entrado a Manizales por manifestaciones de indígenas

Los productos que más escasean son la papa, pollo y arveja.

En el departamento de Caldas se empiezan a sentir las consecuencias del paro indígena que se adelanta en el país. Foto: Colprensa(Thot)

En el departamento de Caldas se empiezan a sentir las consecuencias del paro indígena que se adelanta en el país. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Manizales

En el departamento de Caldas se empiezan a sentir las consecuencias del paro indígena que se adelanta en el país, en esta oportunidad desde Manizales se reporta que han dejado de ingresar cerca de 200 toneladas de alimentos a la plaza de mercado de la ciudad. 

De acuerdo con las directivas de la plaza de mercado de Manizales, ya se empezaron a registrar problemas con el abastecimiento de alimentos que se reciben del suroccidente del país, debido a los bloqueos de vías y manifestaciones que se han presentado por la minga indígena que cumple diez días.

Uno de los departamentos que más abastece a la capital de caldas es Nariño, y se tiene prácticamente rota esa línea de abastecimiento por lo que una gran cantidad de papa, pollo y alverja no ha ingresado a la galería de la capital caldense.

Debido a la escasez de productos el precio de la papa ha subido considerablemente. También se reporta que de ciudades como Bogotá y el Valle del Cauca se reporta flujo normal de transportadores con alimentos.

