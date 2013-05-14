Viceministro de Justicia dice que no tiene competencia en permisos de presos
Farid Samir Benavides afirmó en La W que es competencia del Inpec y de los jueces aprobar o no las solicitudes de reclusos, y que buscan soluciones a problemas penitenciarios.
En diálogo con www.wradio.com.co, el viceministro de Justicia, Farid Samir Benavides, advirtió que no es competencia de esa cartera la aprobación de los permisos de los presos tanto condenados como sindicados.
Benavides explicó que en el caso de los presos a los que ya les han dictado sentencia, es el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, quien decide si autoriza su salida; mientras que el caso de presos en proceso judicial, es competencia del juez competente autorizar el permiso.
“La ley dice que los permisos se dan cuando existe un hecho trascendental en la vida del preso”, sostuvo el viceministro, quien dijo que evidentemente existen problemas en este punto del sistema penitenciario, pero que se está trabando en buscar soluciones.
De igual forma, dijo que los permisos son negados porque no hay el suficiente personal del Inpec para custodiar al preso en permiso, o por razones de seguridad, cuando no se puede garantizar que el preso no se evada de la custodia.
Con respecto al incumplimiento de la EPS Caprecom, que brinda el servicio de salud a los internos de las penitenciarías a nivel nacional, advirtió que se están buscando alternativas para que los reclusos tengan un adecuado acceso a medicamentos y consultas médicas.
Benavides explicó que en el caso de los presos a los que ya les han dictado sentencia, es el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, quien decide si autoriza su salida; mientras que el caso de presos en proceso judicial, es competencia del juez competente autorizar el permiso.
“La ley dice que los permisos se dan cuando existe un hecho trascendental en la vida del preso”, sostuvo el viceministro, quien dijo que evidentemente existen problemas en este punto del sistema penitenciario, pero que se está trabando en buscar soluciones.
De igual forma, dijo que los permisos son negados porque no hay el suficiente personal del Inpec para custodiar al preso en permiso, o por razones de seguridad, cuando no se puede garantizar que el preso no se evada de la custodia.
Con respecto al incumplimiento de la EPS Caprecom, que brinda el servicio de salud a los internos de las penitenciarías a nivel nacional, advirtió que se están buscando alternativas para que los reclusos tengan un adecuado acceso a medicamentos y consultas médicas.