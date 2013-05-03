Tribunal Contencioso decreta nulidad de elección del Concejo de Bogotá
La corporación ordenó un nuevo escrutinio en lo que corresponde a la votación del partido Cambio Radical para la corrección de resultados en la elección del Cabildo.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca decretó la nulidad de acto de elección del Concejo de Bogotá, para el periodo 2012 – 2015.
La corporación ordenó un nuevo escrutinio, pero únicamente en lo que corresponde a la votación del partido Cambio Radical, para la corrección de los resultados en la elección del Cabildo.
La serie de inconsistencias alcanzó la suma de 2.450 votos que nos fueron contabilizados a Cambio Radical, lo que determinaría la salida de un concejal del Polo Democrático y el ingreso de uno de Cambio Radical.
El concejal Roberto Hinestrosa, en diálogo con www.wradio.com.co, afirmó que de darse un sentencia definitiva perdería su curul el concejal Orlando Santiesteban, del Polo, y la ocuparía Jaime Barros, de Cambio Radical.
