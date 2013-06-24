Tras formulación cargos, Gustavo Petro se presentará esta semana ante la Procuraduría

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció que esta semana se notificará personalmente ante la Procuraduría General de la Nación para responder frente al proceso que se le abrió por el tema de las basuras.



Petro aseguró que una vez se haya notificado y conozca el auto de formulación de cargos, hará uso de todas las medidas legales a su alcance para defenderse en derecho.



El mandatario capitalino manifestó que seguirá trabajando incansablemente por una Bogotá influyente, equitativa, y fortalecida en lo público.



