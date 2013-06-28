Rompieron declaración que involucraba a coroneles con el caso grafitero, según patrullero

Ante la juez 64 con función de control de garantías, el fiscal 295 anticorrupción aseguró que altos mandos de la Policía Metropolitana de Bogotá participaron en la alteración de la escena del crimen en el caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra.



El funcionario citó un interrogatorio realizado al patrullero Nelson Rodríguez. Según este ultimo el asesor jurídico Hector Ruiz, varios agentes del CTI y los coroneles Nelson Arévalo y Jose Javier Vivas participaron en el ilícito.



Rodriguez aseguró que el día de la muerte de Becerra rindió una declaración ante asuntos internos del Comando de Operativos de Seguridad Ciudadana (Cosec) sobre los hechos ocurridos; y afirmó que este informe fue destruido por Ruiz quien le explicó que debían colaborarle al patrullero Wilmer Alarcón.



"Me dijo que no fuera a nombrar a J-2, quien era el coronel Vivas, me dijo que no fuera a señalar a un oficial superior porque mi vida y la de mi familia corrían peligro", señaló.



El fiscal agregó que, por miedo, Rodríguez tuvo que cambiar su versión de los hechos e indicar que cuando llegó a la escena del crimen había presenciado la pistola, tal cual lo narró Alarcón.



Autor: Laura Palomino.