Representante Rodríguez pide al Fiscal aportar pruebas para reabrir proceso a magistrados
Constantino Rodríguez le dijo al fiscal Montealegre, quien anunció que los denunciará penalmente por archivar esa investigación, que si tiene nuevas pruebas, las presente.
El presidente de la Comisión de Acusaciones, Constantino Rodríguez, aclaró en www.wradio.com.co que en el caso de tres magistrados de la Judicatura investigados en un caso de falsedad en el nombramiento de funcionarios, dictaron “concepto inhibitorio” lo que permite reabrir la investigación.
Por eso, Rodríguez le dijo al fiscal general, Eduardo Montealegre, quien anunció que los denunciará penalmente por “archivar esa investigación”, que si tiene nuevas pruebas que las presente.
Aseguró que en caso de ser demandando penalmente por el fiscal, procederán a dar las explicaciones correspondientes sobre el caso. Contó que en la investigación contra los tres magistrados no encontraron nada “que amerite una investigación formal”.
Además, afirmó que actualmente existe un choque de trenes entre la Fiscalía y el Consejo de Estado por la investigación que se le adelanta a Martha Lucía Zamora por el caso de Sigifredo López, y que la perjudicada es la Comisión de Acusaciones.
“Nosotros estamos de por medio en esta pelea incómoda”, señaló Rodríguez.
