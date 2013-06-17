Recomiendan sancionar a Claro por presunta infracción a las normas de libre competencia

El superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Germán Enrique Bacca, radicó ante el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo Del Castillo, el Informe Motivado acerca de la investigación que la Entidad adelantó contra Comcel (Claro) por la presunta infracción a las normas sobre protección a la libre competencia en lo relacionado con los procesos de Portabilidad Numérica Móvil (PNM).



La investigación, abierta mediante Resolución No.36655 del 15 de junio de 2012, por el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio contra Comcel (Claro), se centró en determinar si la empresa de telefonía había o no abusado de la posición de dominio que ostenta en el mercado de “Voz Saliente Móvil” a través de la ejecución de prácticas tendientes a obstruir la competencia en dicho mercado.



En caso de considerar el Superintendente que haya que sancionar a Comcel (Claro) por la presunta infracción a las normas sobre protección a la libre competencia, la multa podría ser hasta por cien mil salarios mínimos legales mensuales (100.000 SMLMV), es decir, hasta cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta millones de pesos ($58.950 millones de pesos), además de adoptar medidas para que cese las conductas anticompetitivas, si a ello hubiere lugar.