Radicarán queja disciplinara contra el diputado Rodrigo Mesa por repartir dinero

La Red de Veedurías Ciudadanas, RedVer, anunció que radicará una queja disciplinaria contra el diputado antioqueño Rodrigo Mesa, quien, luego de estar sancionado cinco meses, regresó a la Asamble repartiendo dinero a varios ciudadanos.



Pablo Bustos, presidente de RedVer, dijo que eso podría ser considerado como una "falta gravísima" que podría llevar a su destitución.



“Nos apostamos a radicar una queja ante la Procuraduría General para que se impongan las sanciones máximas porque está corrompiendo al elector, está distorsionando los pilares de la democracia, tergiversando el papel del ciudadano y envileciendo el manejo de eventuales recursos públicos dado que, según él, procedían de salarios o ingresos, recursos en últimas del Estado”, dijo Bustos.