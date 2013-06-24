Procuraduría solicita a la Fiscalía imputar al secretariado de las Farc por masacre

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Fiscalía 10 de la Unidad Nacional de Terrorismo, dentro de la investigación penal que se adelanta por la masacre de 14 policías ocurrida en el mes de septiembre del año 2010 en zona rural del municipio de Doncello (Caquetá), que proceda a formular imputación a título de autoría mediata por crímenes de guerra a los integrantes del secretariado de las Farc.



Para el Ministerio Público, después de haber transcurrido casi tres años de este acto terrorista, los responsables continúan en la impunidad a pesar de existir información que indica que los presuntos autores de la referida masacre son los integrantes de dicha organización al margen de la ley.



La Procuraduría aclaró que independientemente de que a la fecha no se tenga la plena identidad de los autores materiales del hecho, ello no obsta para que existiendo elementos materiales probatorios suficientes no se impute dicho delito a los mayores dirigentes de las Farc, quienes responden en estos casos a título de autoría mediata por el referido crimen de guerra.



