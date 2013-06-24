Procuraduría presentó recomendaciones para subasta 4G

La Procuraduría General de la Nación hizo una serie de recomendaciones para el proceso de subasta pública del 4G que adelanta el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



Dentro de dichas recomendaciones, el Ministerio Público “ha sido enfático en que el proceso de selección objetiva para signar el espectro debe garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad de oportunidades y libre competencia, acceso al uso del espectro radioeléctrico, evitando el riesgo de concentración de mercado y la ocurrencia de prácticas monopolísticas prohibidas en la Constitución”.



Igualmente, recomienda revisar las condiciones en que se realizará la subasta de segmentos reservados y abiertos, de tal manera que se garantice la maximización de los recursos, entre otras recomendaciones

