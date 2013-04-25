Procuraduría formularía pliego de cargos contra alcalde Petro

La Procuraduría General de la Nación formularía pliego de cargos en contra del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, por las presuntas irregularidades en la puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá.



El expediente cuenta con más de 2.000 folios sobre las pruebas que serán analizadas en los próximos quince días por los investigadores en el marco del proceso disciplinario que se adelanta en contra del mandatario distrital.



Petro Urrego y otros funcionarios y exfuncionarios de la administración de la capital son investigados por no haber tenido en cuenta una serie de recomendaciones hechas por entidades del orden distrital y nacional sobre la inconveniencia de poner en marcha dicho sistema de aseo.



Igualmente, se conoció que el abogado del alcalde Petro renunció a continuar en el proceso disciplinario, argumentando que no había garantías para la defensa.



