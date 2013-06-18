Proceso contra familiares del ‘Loco’ Barrera fue un error, dice abogada
"No daban resultados, pero cogieron a los familiares para poder dar una respuesta. El afán de mostrar un positivo los llevó a cometer errores", señaló la abogada Sondra Macollins.
Sondra Macollins, abogada de uno de los familiares del narcotraficante Daniel ‘el Loco’ Barrera, que fue declarado inocente de lavado de activo, afirmó en www.wradio.com.co que las autoridades no pueden detener a personas inocentes solo para mostrar resultados.
Según Macollins, como la investigación contra el narcotraficante no avanzaba las autoridades judiciales decidieron detener a unos familiares y acusarlos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El lunes 17 de junio, un juez de la República profirió fallo absolutorio a favor de seis presuntos testaferros de Daniel Barrera Barrera, quienes fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación.
