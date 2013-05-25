Presidenta de la Corte Suprema se pronuncia sobre críticas de crucero

En un comunicado, la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz Rueda dijo que su hijo Félix Hernando Delgado Díaz, fue quien le regaló de día de la madre 2.500 dólares para que hiciera un crucero, que según ella le costó 1.100 dólares.



De otro lado precisó que las magistradas María Patricia Cruz Miranda y Clara Inés Márquez Bulla fueron quienes realizaron la compra.



“Revisé los proyectos de casación presentados por mis compañeros de la Sala Civil, y el proyecto que dejé listo para repartirles el lunes 20 de mayo, los cuales serán examinados por la Corte la próxima semana” (...) "mi despacho está al día", expresó Díaz.







