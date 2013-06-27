Por recibir dinero para agilizar un trámite, formulan cargos en juzgado de Armenia

Pliego de cargos

formuló la

Procuraduría General de la Nación

en contra de un empleado de un juzgado de familia de Armenia por recibir dinero para agilizar un proceso de divorcio.









La determinación disciplinaria afecta a

Carlos Arturo Restrepo

, quien es investigado por la Procuraduría por recibir dádivas para lograr en tiempo récord que se profiriera un fallo dentro de un proceso que cursaba en el juzgado cuarto de familia de la capital del Quindío.









Para el

Ministerio Público

, el funcionario judicial incurrió en falta gravísima a título de dolo, que le podría generar una sanción de destitución e inhabilidad de varios años para ocupar cargos públicos.









Autor: Carlos Gómez Carrero.