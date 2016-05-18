Piden medidas por salud de "Kiko" Gómez, ex gobernador de La Guajira

La defensa del exgobernador Juan Francisco "Kiko" Gómez Cerchar envió un oficio al director de la cárcel La Picota luego de que se confirmara que éste presentó fuertes dolores abdominales en la noche del martes 17 de mayo y un cuadro de sangrado digestivo.

En la misiva la defensa le solicita formalmente al director del centro penitenciario tome medidas urgentes y serias de orden médico.

“Luego de llevar dos días recluido en La Picota, Juan Francisco Gómez no ha sido visto si quiera por el personal de enfermería y mucho menos ha recibido los medicamentos que se le deben suministrar a diario”, advirtió la defensa.

Así mismo, advirtió a través del memorial enviado a La Picota que la presencia de sangrado podría ocasionar una hemorragia intestinal, “más en un paciente que presenta un cuadro de triple anticoagulación. Frente a este cuadro que presenta el exgobernador, se le debe llevar un estricto control de tomas de laboratorio y elastomía”.

Los abogados aseguraron que las directivas de La Picota son las responsables de la evolución del estado de salud de Gómez debido al complejo manejo médico que requiere el ex mandatario.