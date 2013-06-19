Personería formula cargos contra exgerente del FVS por contrato de motos eléctricas

La Personería de Bogotá formuló cargos y citó a audiencia pública para el próximo 24 de julio, al exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) César Augusto Manrique Soacha (actual director del Servicio Civil del Distrito), para que explique su actuación en la adquisición, a través de contrato, de motos eléctricas por más de $ 4.357 millones de pesos, en 2012.



Dentro del proceso disciplinario verbal, el funcionario deberá explicar por qué no se atendieron en el FVS, según la Policía, las solicitudes para realizar pruebas técnicas adecuadas a las motocicletas. Además, por qué suscribió el contrato con un representante legal que no poseía capacidad jurídica para comprometerse contractualmente en esas condiciones.



El órgano de control cuestionó por qué los términos de la contratación directa dejaban sin ninguna oportunidad a otros proponentes. Los cargos fueron calificados como falta gravísima.



La Personería desde hace varios meses investiga todo el proceso contractual que derivó en la suscripción del Contrato No. 559 de 2012 entre el FVS y la firma North Bound Technologies, S. A., representada por el señor Carlos Andrés Vaca Jiménez.

