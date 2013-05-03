No se cumplieron los protocolos de seguridad en traslado del "Mono Amalfi": Inpec

Así lo afirmó el director del Inpec, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, quien explicó que se declaró insubsistente al director de la cárcel El Pedregal porque los superiores son “doblemente responsables”.



Ricaurte sostuvo que el director del Pedregal de Medellín, coronel Óscar Hernando Torres Castañeda, debió pedir apoyo a la Policía Nacional para el traslado de Rubiel Medina Cardona, alias Mono Amalfi, a una cita médica para evitar su fuga.



“No se cumplieron los protocolos de traslados del detenido (…) en un día hicieron los trámites para el trasladado”, señaló el general.