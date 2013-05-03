6AM W6AM W

Programas

No se cumplieron los protocolos de seguridad en traslado del "Mono Amalfi": Inpec

El director del Inpec, explicó que se declaró insubsistente al director de la cárcel El Pedregal porque los superiores son doblemente responsables.

No se cumplieron los protocolos de seguridad en traslado del &quot;Mono Amalfi&quot;: Inpec

No se cumplieron los protocolos de seguridad en traslado del "Mono Amalfi": Inpec(Thot)

Así lo afirmó el director del Inpec, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, quien explicó que se declaró insubsistente al director de la cárcel El Pedregal porque los superiores son “doblemente responsables”.

Ricaurte sostuvo que el director del Pedregal de Medellín, coronel Óscar Hernando Torres Castañeda, debió pedir apoyo a la Policía Nacional para el traslado de Rubiel Medina Cardona, alias Mono Amalfi, a una cita médica para evitar su fuga.

“No se cumplieron los protocolos de traslados del detenido (…) en un día hicieron los trámites para el trasladado”, señaló el general.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad