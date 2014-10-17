Niegan tutela a patrullera que envió mensaje por Whatsapp sobre proceso de paz

El Consejo de Estado negó una acción de tutela a una patrullera de la Policía Nacional que fue destituida por haber enviado por Whatsapp un mensaje sobre el proceso de paz que se adelanta en la Habana, Cuba.

La patrullera interpuso la acción de amparo donde solicitaba que se suspendiera la resolución por medio de la cual se ordenaba su salida de la institución.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Susana Buitrago declaró improcedente la acción de amparo ya que existe otro mecanismo para atacar dicho acto administrativo que ordenó su salida de la Policía.

Para la máxima corporación judicial se debe poner en este caso una nulidad contra la resolución expedida por la dirección de la Policía Nacional donde ordena su destitución.