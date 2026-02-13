Minsalud estaría incumpliendo ley de no violencia contra la mujer: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación advirtió que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se ha negado a presentar un informe detallado sobre la ley 1257 de 2008, sobre la no violencia contra la mujer, y se ha negado a asistir a una rendición de cuentas solicitada por el Ministerio Público.

"Con esta actitud del Ministerio pareciera que no catalogaron como primordial la rendición de cuentas ni la temática de las jornadas", dice una comunicación de la Procuraduría.

Señalaron además que las mujeres víctimas de la violencia encuentran constantes impedimentos para hacer efectivos sus derechos.

“La indignación, descontento e insatisfacción del comité radica en que tras ocho años de expedida la Ley 1257 de 2008 no ha sido posible que en Colombia una mujer, cuando es víctima de la violencia y se ve en la necesidad de dejar su vivienda para buscar protección del Estado, reciba una respuesta efectiva, ágil y eficaz, puesto que el Ministerio de Salud y Protección Social aún no ha gestionado la efectividad de la ruta a seguir por parte del sector salud para que se garantice el acceso a la habitación, alimentación y transporte, poniendo así en mayor riesgo la vida e integridad de las mujeres colombianas”, agregó el Ministerio Público.