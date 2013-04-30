Magistrado Alberto Rojas responde a denuncias en su contra
El electo magistrado dijo que pelea por dinero y aseguró que los señalamientos no son ciertos. Por su parte, Isabel Marín, la denunciante, le pidió que "le devuelva su dinero".
En diálogo con www.wradio.com.co, el electo magistrado Alberto Rojas dijo que no es una persona que pelee por dinero y aseguró que los señalamientos en su contra no son ciertos. Por su parte, Isabel Marín, la denunciante, le pidió al juez que “le devuelva su dinero”.
Rojas contó que el día de la elección un grupo de personas “frustradas” empezaron a decir: “A este hombre (él) no lo para nadie y nos queda la esperanza que esta noche le dé un infarto”.
Según el magistrado electo, al día siguiente “empezó una campaña de difamación para que no llegue al cargo”. Sobre los señalamientos que ponen en duda su pasado jurídico, Rojas afirmó que la señora que lo acusa la han “vestido de negro, la han puesto a llorar” y que se nota que todo está armado para que “no llegue a la magistratura”.
Rojas está vinculado a un proceso de falsedad en documento público, cuando hace más de 10 años Rojas Ríos presuntamente cobró una indemnización a nombre de una viuda, sin entregar el dinero a las personas correspondientes.
El magistrado explicó que un juez prescribió el caso, en lo cual no estuvo de acuerdo y que trató de renunciar a la prescripción pero ya no podía.
Ante esto, Isabel Marín, al demandante, aseguró en www.wradio.com.co que Rojas le pidió cerca de 116 millones de pesos, lo cuales “nunca devolvió”. Indicó que el jurista les pidió dinero para quitar una denuncia.
Marín dijo que el magistrado se está aprovechando de su dolor de viuda al decir que “algunas personas me vistieron de negro”. “Desde 1991 visto de negro, jamás me he quitado el luto. Doctor Rojas, por favor devuélvanos el dinero…se lo suplico”, pidió la mujer.
El magistrado volvió a insistir que no es un “hombre que pelea por dinero” y le planteó a la señora Marín entregarle un dinero, siempre y cuando se aclare que no tiene nada que ver con la denuncia en su contra.
