Los Nule han recibido 'trato indigno' del juez, dice su abogado
Hernán Gonzalo Jiménez explicó en La W que el Inpec conocía del trámite que debía realizar Guido Nule en el consulado de Italia en Barranquilla.
Jiménez dijo que Guido Nule debía dirigirse al consulado para que su hija pudiera sacar el pasaporte italiano, “al que tiene derecho”, y para eso su padre debía estar presente.
“El trámite de dio sin inconvenientes”, sostuvo el abogado, quien aseguró que “ahora cualquier cosa que tengan que ver con los Nule hay que investigarlo”.
Indicó que el trámite con el consulado está “apegado a las normas” y “no hay ilegalidad en ese trámite”.
De igual forma, dijo que sus clientes han recibido un trato “indigno” del juez del caso, motivo por el cual en varias ocasiones se han negado a rendir indagatorio.
