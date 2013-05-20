Llamado preventivo a administraciones que enfrentan procesos para revocatoria del mandato

La procuraduría general de la Nación, en ejercicio de la función preventiva, formuló una recomendación especial para que los servidores públicos de los municipios en los que se enfrentan procesos para la revocatoria del mandato del alcalde, se abstengan de participar en pro o en contra de estos procesos.



A través de la Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, este organismo de control ha señalado que si bien es cierto la revocatoria del mandato es uno de los mecanismos de participación ciudadana reconocidos constitucionalmente, también lo es que con la excepción del derecho al voto, a los servidores públicos les está prohibido realizar actividades que impliquen participación en política, tal como lo dispone el artículo 127 de la Constitución.



En comunicación remitida a los alcaldes de Angostura (Antioquia), Achí (Bolívar), Campoalegre (Huila), Florencia (Caquetá) y de la capital del país, la Procuraduría señaló que una de las formas de ejercer proselitismo político deviene de las actividades dirigidas a que los electores decidan apoyar o no todo proceso que implícitamente tenga que ver con la terminación atípica del período para el cual fue elegido un mandatario.



El Ministerio Público ha advertido asimismo que se constituye en causal de mala conducta, sancionable a la luz del Código Disciplinario, la destinación de recursos públicos para actividades de proselitismo a favor o en contra de los procesos de revocatoria del mandato.