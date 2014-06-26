Lista de los 17 magistrados que le dijeron no más al "yo te nombro, tú me nombras"
Estos son los magistrados del Consejo de Estado que anularon la elección del magistrado Francisco Javier Ricaurte.
-Gustavo Gómez
-Alberto Yepes
-Lucy Yaneth Bermúdez
-María Claudia Rojas
-Elizabeth García
-Carmen Ortiz
-Gerardo Arenas
-Marco Antonio Velilla
-Berta Ramírez
-Jaime Santofimio
-Jorge Octavio Ramírez
-Stella Conto
-Guillermo Vargas
-Hugo Bastidas
-Carlos Alberto Zambrano
-Susana Buitrago
-Hernán Andrade