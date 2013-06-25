Liquidador de InterBolsa: No sé por qué les incómoda que las víctimas sean reconocidas
Pablo Muñoz contó que durante la audiencia cuatro de los ocho abogados de los administradores de InterBolsa impugnaron la decisión del juez.
Pablo Muñoz, agente liquidador de InterBolsa, señaló en www.wradio.com.co que lograron que un juez reconociera a las “liquidaciones como víctimas” dentro del proceso por el descalabra de la comisionista.
“No sé por qué les incomodó que nosotros estemos en el proceso (…) Es desconcertante que empiece este proceso y que el primer propósito sea desconocer las víctimas”, indicó.
