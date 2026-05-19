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19 may 2026 Actualizado 23:03

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Libre el exsecretario del Tribunal de Cundinamarca

Un juez dejó en libertad a Misael Alejandro Bautista, implicado en los supuestos sobornos que, al parecer, ofreció el exalcalde de Cota para evitar su destitución.

Libre el exsecretario del Tribunal de Cundinamarca. Foto: Colprensa

Libre el exsecretario del Tribunal de Cundinamarca. Foto: Colprensa(Thot)

Libre el exsecretario del Tribunal de Cundinamarca. Foto: Colprensa

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La libertad se dio por vencimiento de términos, al considerar que el exfuncionario llevaba más de 200 días privado de la libertad sin que iniciara el juicio en su contra.

La Fiscalía pidió la captura del exsecretario porque supuestamente participó del plan para llevar sobornos a magistrados de Tribunal de Cundinamarca y en nombre del exalcalde de Cota, Cundinamarca, para fijar a su favor una demanda de pérdida de investidura.

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