Libre el exsecretario del Tribunal de Cundinamarca

La libertad se dio por vencimiento de términos, al considerar que el exfuncionario llevaba más de 200 días privado de la libertad sin que iniciara el juicio en su contra.



La Fiscalía pidió la captura del exsecretario porque supuestamente participó del plan para llevar sobornos a magistrados de Tribunal de Cundinamarca y en nombre del exalcalde de Cota, Cundinamarca, para fijar a su favor una demanda de pérdida de investidura.