Las mentiras del exconcejal Hipólito Moreno
La W hace una compilación de las respuestas del exconcejal durante una entrevista el 3 de marzo de 2011. Ese día negó tener relación con el llamado carrusel de contratos".
www.wradio.com.co hace una compilación de las respuestas del exconcejal de la U, Hipólito Moreno, durante una entrevista el 3 de marzo de 2011. Ese día, el político negó tener relación con el llamado “carrusel de contrataciones” en la capital colombiana.
Moreno aceptó ante el juez 67 de Bogotá su responsabilidad en el “carrusel” y se declaró culpable. El exconcejal deberá enfrentar cargos por irregularidades en la adjudicación del contrato de ambulancias.
El contrato fue firmado el 30 de septiembre de 2009 por un valor de 67.000 millones de pesos. Moreno podría ser condenado a 17 años de prisión. Durante la audiencia, el fiscal del caso dijo: “Usted, Hipólito Moreno, Héctor Zambrano, Emilio Tapia y los demás sabían que estaban recibiendo (dineros que no les pertenecían)”.
Lo dicho por Moreno en marzo de 2011
-“Nosotros hemos apoyado los proyectos que hemos considerado que le sirve a la ciudad, ninguno de esos proyectos ha llevado a la corrupción y a la crisis que está la capital de la República”.
-“Ningún miembro del partido de la U está involucrado ni en carteles de contratación (…) el socio natural del Polo Democrático en el gobierno de ‘lucho’ Garzón y en el de Samuel Moreno ha sido el partido liberal”.
-“No voy a permitir que me digan que soy el dueño de la contratación, eso me lo tiene que demostrar”.
-“El Partido de la U ni Hipólito Moreno tienen ninguna representación en la administración de Samuel Moreno. Usted entenderá Camila (Zuluaga) que una persona como yo que llevaba 14 años en la administración pública en Bogotá tienen muchos amigos y conoce muchas personas, pero eso no quiere decir que sean cuotas o recomendadas mías, eso no es cierto. El partido de la U no forma parte, si usted mira los secretarios de la administración de Samuel Moreno todos son de origen liberal”.
-“Conozco a Álvaro Dávila porque fui compañero de gabinete en el año 92 en la administración de Jaime Castro, él era Secretario General de la Alcaldía y luego presidente de la ETB, y yo era gerente del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, desde ahí conozco al doctor Álvaro Dávila, mantengo una relación, digamos, común y corriente con él, no tengo ningún vínculo diferente a eso y jamás me he reunido con él para un tema de contratación”.
-“Ni el partido de la U ni los concejales acá tenemos representación en el Gobierno de Samuel Moreno (…)
-“El partido de la U y Hipólito moreno no tiene ninguna representación en la administración de Samuel Moreno”.
Ayer, martes 21 de mayo de 2013, Moreno dijo: “Quiero pedirle perdón a la sociedad y decir que me encuentro arrepentido y por eso estoy colaborando con la justicia”.
