Judicatura abrió dos procesos contra Abelardo de la Espriella por el caso Pretelt

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó la apertura de dos procesos disciplinarios contra el abogado Abelardo de la Espriella por cuenta de la forma como ha defendido al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que lo acusó por el escándalo de Fidupetrol.

Uno de los procesos fue abierto a raíz de una queja interpuesta por la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, por la "posible utilización de los medios de comunicación para conseguir publicidad laudatoria para faltar contra el respeto de la administración de justicia y las autoridades administrativas; por injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos por medio de comunicaciones y la utilización de dichos medios de comunicación, para ventilar temas que corresponden a la persuasión debida y aumentada del expediente, posiblemente para influir en el ánimo de los servidores públicos".

El 22 de agosto a las 3 p.m. se realizará la audiencia de pruebas de este caso y el próximo 23 de junio, a las 2 p.m., continuará la audiencia de pruebas por otro proceso que le fue abierto por cuenta de una queja interpuesta por el también representante, Germán Navas Talero, por el "posible abuso del derecho a presentar recusaciones infundadas contra varios parlamentarios de la Comisión de Acusaciones, al parecer, con el fin de perjudicar y dilatar el avance del proceso contra su cliente Jorge Ignacio Pretelt", según indica la información a tratar por la Judicatura.