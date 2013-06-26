Juan Carlos Ortiz estaría buscando acuerdo con la Fiscalía por caso InterBolsa
Ortiz se encuentra reunido con funcionarios de la Fiscalía para establecer qué tipo de información entregaría.
La W conoció que el exsocio de InterBolsa, Juan Carlos Ortiz, entraría a negociar con la Fiscalía General de la Nación para lograr un preacuerdo o un principio de oportunidad.
Ortiz se reúne a esta hora con funcionarios de la Fiscalía para establecer qué información nueva entregaría que pueda servir para vincular a otras personas a las irregularidades descubiertas en la comisionista de bolsa.
Ortiz es el creador del Fondo Premium y socio de InterBolsa, Proyectar Valores y Azul y Blanco.
Juan Carlos Ortíz es el creador junto a Tomás Jaramillo de ‘Premium Capital Investment’ para direccionar las inversiones que realizaba el Fondo Premium de Curazao, una de las filiales en el exterior de InterBolsa. Estuvo al frente de esa comisionista entre 1997 y 2006. Según el propio Ortíz fue socio de Proyectar Valores con el 4.5% a través de la holding.
Reconoció que “nunca” ha tenido acciones de Fabricato ni ha “invertido” en “repos” de Fabricato.
“La Bolsa Mercantil de Colombia es un vehículo maravilloso, claro, transparente para las compras públicas del país y es generador para el agro colombiano”, sostuvo Ortiz en La W, quien informó que InterBolsa es el mayor accionista de la Bolsa Mercantil.
Ortiz controla el 25 por ciento de las acciones de Azul & Blanco y es el socio mayoritario, sin embargo, ha dicho que Millonarios está blindado pues el escándalo de InterBolsa y Proyectar Valores no involucra al club.
Noticia en desarrollo…
