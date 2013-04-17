José Félix Lafaurie denunciará a Minagricultura ante la Procuraduría
El presidente de Fedegán dijo en La W que el ministro Juan Camilo Restrepo dañó la imagen de la Federación al presentar una auditoria en la que se violó el debido proceso.
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dijo en www.wradio.com.co que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dañó la imagen de la Federación de Ganaderos al presentar una auditoria en la que se violó el debido proceso.
“Presentaré denuncia ante el procurador (Alejandro Ordóñez) contra el ministro (Juan Camilo Restrepo) porque funcionarios público no pueden hacer lo que quieran. Debe haber presunción de inocencia y se violó el debido proceso”, sostuvo Lafaurie.
El ganadero afirmó que un ministro no puede denunciar a un gremio con tan solo un informe preliminar, porque las normas colombianas son precisas y “acá se delinque o no se delinque”.
“Eso de abusos de generalizaciones no, los ministros no están para estas cosas, están para gobernar”, indicó José Félix Lafaurie.
