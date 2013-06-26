Jesus Martínez, presunto falso testigo del caso Colmenares, se retractó de declaraciones
Las declaraciones se dieron a la salida la audiencia de acusación en su contra por su supuesta participación, además, en el robo de un apartamento.
Jesús Alberto Martínez presunto falso testigo de la fiscalía en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, se retractó de sus declaraciones en las que aseguró que en compañía de Carlos Cárdenas, golpearon el estudiante de Los Andes.
Martinez afirmó que se había retractado de las declaraciones y agregó que aún no ha obtenido beneficios por parte del ente investigador.
Autor: Laura Palomino
