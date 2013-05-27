6AM W6AM W

Programas

Investigan si gobernador de Cundinamarca está relacionado con "carrusel de contratos"

El vicefiscal general de la Nación señaló en La W que, al parecer, una empresa relacionada con la pavimentación de la malla vial tendría vínculos con el gobernador Álvaro Cruz.

El vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, señaló en www.wradio.com.co que, al parecer, una empresa relacionada con la pavimentación de la malla vial tendría vínculos con el gobernador Álvaro Cruz.

“Estamos verificando si esa información es correcta”, sostuvo el vicefiscal, quien indicó que, “según lo trascendido, la empresa tiene relación con el Gobernador”.


El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad