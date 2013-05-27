Investigan si gobernador de Cundinamarca está relacionado con "carrusel de contratos"
El vicefiscal general de la Nación señaló en La W que, al parecer, una empresa relacionada con la pavimentación de la malla vial tendría vínculos con el gobernador Álvaro Cruz.
“Estamos verificando si esa información es correcta”, sostuvo el vicefiscal, quien indicó que, “según lo trascendido, la empresa tiene relación con el Gobernador”.
