Inpec ordena el traslado de 13 ‘peligrosos’ reclusos

Según el general Gustavo Adolfo Ricaurte, se tratan de medidas preventivas encaminadas a evitar fugas y desordenes en centros de reclusión.

Foto: El Tiempo

Foto: El Tiempo(Thot)

Así lo afirmó el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte. Se trata de Ericson Vargas Cardona, alias Sebastián, Juan Manuel Borrero Barreto, alias Javier, y José Leonardo Muñoz Martínez alias Duglas.

Según el general Ricaurte, se tratan de medidas preventivas encaminadas a evitar fugas y desordenes en centros de reclusión.

Noticia en desarrollo…
 

