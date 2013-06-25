Inocencio Meléndez sostuvo que los Nule habían dicho que contrato de la 26 no caducaría

En el juicio que avanza en el Juzgado 26 del Circuito de Bogotá en contra del excontralor Miguel Ángel Moralesrrusi y la exdirectora del IDU Liliana Pardo, por la adjudicación irregular de contratos en Bogotá; Inocencio Meléndez reveló que en una reunión sostenida en febrero de 2010 con líderes políticos del departamento de Sucre, el empresario Miguel Nule Velilla aseguró que contratos como el de la calle 26 nunca irían a caducar, tras el compromiso adquirido con el exalcalde mayor Samuel Moreno Rojas.



Meléndez, exsubdirector jurídico del IDU, insistió en que durante varias reuniones Nule Velilla siempre daba confianza en que no se aplicarían multas y que tampoco se vencerían las obligaciones con el distrito.



“Aquella vez entre el 15 al 20 de mayo de 2010, época en la que la doctora Liliana Pardo ya no era directora del IDU, me llamó un amigo de Sincelejo y me dijo que me invitaba a comer, allí llegó Miguel Nule y nos grabó toda la conversación, comimos pollo y tomamos Buchanan´s y se habló del contrato 037 que les causaba bastante preocupación” agregó.



En el mismo proceso, el ex subdirector jurídico reiteró en que en marzo de 2010 la exdirectora de la entidad Liliana Pardo Gaona revocó la orden de cobro de dos multas cercanas a los 295 millones de pesos al Grupo Nule por el incumplimiento en la ejecución de la Fase III de Transmilenio, lo cual obedeció a acuerdos entre algunos concejales de Bogotá y Moreno Rojas.