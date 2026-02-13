Inicia juicio contra presidente de multinacional por supuesto abuso

En el juicio que se adelanta en contra de Alejandro Gregory Corredor, presidente de una reconocida firma multinacional corredora de seguros, por un presunto abuso sexual, la victima contó lo sucedió la noche de la agresión.

La mujer narró cómo durante un viaje en Londres, Corredor y ella tomaron unos tragos, y que a pesar de haber perdido la conciencia por el estado de alicoramiento, recuerda haber puesto resistencia y haberle dicho en varias ocasiones que se le quitará de encima.

La víctima contó además que después del supuesto abuso el empresario le escribió por whatsapp y la llamó en diferentes ocasiones pidiéndole disculpas por lo que había sucedido.

La joven dijo que después del presunto ataque entro en un estado de depresión por lo que tuvo que entrar en un tratamiento psicológico.

El ente acusador señaló al reconocido empresario por el delito de acceso carnal violento con incapaz de resistir agravado, cargos que no fueron aceptados.

Según el fiscal del caso, Corredor habría abusado de una mujer cuando se encontraba en estado de indefensión. Los hechos se habrían presentado en Londres en la residencia de la víctima.

En este caso la Superintendencia Financiera solicitó a las cuatro aseguradoras extranjeras que operan en Colombia que identificaran al ejecutivo que tenía una investigación penal en su contra.

(Actualización 5 de abril de 2019) el señor Alejandro Gregory Corredor fue declarado ABSUELTO mediante sentencia de marzo de 2018.