Horacio Serpa formula denuncia penal para investigar actividad de exagente estrella de DEA
Además el exministro dijo en La W que le envió un carta al vicefiscal Jorge Perdomo para que averigüe si hay testimonios seducidos en el caso de Álvaro Gómez Hurtado.
El exministro Horacio Serpa dijo en www.wradio.com.co que le envió un carta al vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, para que “averigüe si hay testimonios seducidos" en el caso de Álvaro Gómez Hurtado.
Serpa dijo que le parece “sospechoso” que se haya contratado “a un personaje (Edward Kacerosky, exagente de la DEA) en los Estados Unidos del que me cuentan anda de cárcel en cárcel coordinando unos testimonios”.
El exministro afirmó que algunas personas dicen que “Kacerosky fue un funcionario excelente, otros que salió mal y que es de los que ha estado cruzando la bisagra, y q trabaja en la línea de lo q se debe y no se debe hacer” y que por eso le pidió la Fiscalía que investigue qué tipo de contrato se hizo con el exagente.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado le había pedido oficialmente al exagente de aduanas estadounidense, Edward Kacerosky, que les ayudara en la investigación para determinar quién estuvo detrás de la muerte del político conservador.
“El denuncio penal es para que averigüen si hay testimonios que están siendo seducidos o inducidos o comprados (…) Según me cuentan, hay personas que están coordinando actividades judiciales y que lo están haciéndolo en las cárceles de EE.UU.”, indicó.
El lunes 15 de abril la fiscal María Victoria Parra estará en estados unidos para escuchar las declaraciones de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, sobre el caso Gómez Hurtado.
