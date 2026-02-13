Hernando Deluque estudia solicitar la doble instancia en la Corte Suprema

El exgobernador de la Guajira, Hernando Deluque, padre del presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo de Luque, y condenado a nueve años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, dijo a la W que espera conocer los detalles del fallo y evaluar si procede un recurso para solicitar la doble instancia.

"Pendiente del curso de la discusión de la segunda instancia para los aforados a ver qué se hace y conocer y estudiar la sentencia para determinar la viabilidad de tutela", afirmó el exgobernador.

Dijo que, como aún están instrumentando la decisión, sólo hasta el miércoles podrá conocer el contenido de la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó por los delitos de contrato sin el lleno de los requisitos legales, y peculado.

"Aún están instrumentando la decisión. Tan pronto se emita la orden de captura me presento al CTI", agregó.